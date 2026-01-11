Image: Shutterstock この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2022年1月11日、「今年後半にもローンチ？ Appleがオーディオブックのサブスクをはじめるかも」という記事を掲載しました。当時はサブスク全盛期。Apple MusicやTV+に続き、「先行するAudibleへ