今シーズンのトレンドカラーであり、重くなりがちな冬のコーデに新鮮さとやさしい印象を与えてくれる「ブラウン」。大人世代のスタイルにもぴったりのカラーです。今回【ユニクロ】から紹介するのは、シンプルななかに上品さとトレンド感が漂う、ブラウンの「冬アイテム」。カジュアルに、きれいめに、自分らしい品のよさを楽しみたい大人に寄り添ってくれそうな、この冬の心強い味方です。 こなれシルエ