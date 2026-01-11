ブルボンから、ロングセラーのライススナック「ピッカラ」の期間限定商品「ピッカラうまうま梅のり味」が、2026年1月13日(火)に登場します。ひなまつりに合わせた可愛らしいパッケージデザインと、この時期だけの爽やかな味わいが楽しめます。 ブルボン「ピッカラうまうま梅のり味」 発売日：2026年1月13日(火) 全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味