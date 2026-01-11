一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１１日、都内でワンマンイベントを行った。新体操の名門・青森大で培った息ぴったりのシンクロアクロバットパフォーマンスが話題となり、人気上昇中。次男の颯人は「年々、応援してくださる方が増えているんだなというのを実感できて、うれしい気持ちと同時に感謝の気持ちでいっぱい」と語った。「１・１１」と１が３つ並ぶ日にファンイベントを開催しており、今年で２度目。オリジナ