小倉百人一首競技かるたの日本一を決める第７２期名人位と第７０期クイーン位決定戦（全日本かるた協会主催、読売新聞社など後援）が１１日、大津市の近江神宮で行われた。男性の名人位は横浜市の自営業川瀬将義さん（３１）が２年ぶりに返り咲き、女性のクイーン位は、東京都の慶応大１年矢島聖蘭さん（１９）が初防衛に成功した。名人位は昨年敗れた福岡県の大学院生自見壮二朗さん（２４）と対戦。川瀬さんは５回戦制の初戦