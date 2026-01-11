箱根駅伝で３連覇を果たした青山学院大の前キャプテンで、ＦＢＣ福井放送アナウンサーとなった田中悠登（２３）が１１日、自身のＸを更新。箱根実況デビューが「苦しかった」とつづった。昨年の箱根駅伝では９区を走り、２連覇に貢献した田中アナ。アナウンサー１年目の今年は、ラジオ中継を担当する文化放送にゲスト解説として登場。自身もかつて走った８区の難所「遊行寺の坂」で特別実況を担当した。Ｘではその際の音声を