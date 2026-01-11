東海地方は11日、各地で強い風が吹き、愛知県長久手市では工事用の足場が倒れ、道路をふさぎました。11日午後、長久手市片平で閉店した店舗の周囲を囲う工事用の足場が、幅数十メートルにわたり倒れているのが見つかりました。倒れたフェンスは道路をふさぎ、通行できないようになっていますが、警察によりますと、ケガ人はいないということです。長久手市には当時、強風注意報が出されていたということで、強風の影