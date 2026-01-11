12日午後7時33分、新潟地方気象台は中越地方に大雪警報を発表しました。大雪警報が発表された地域は次の通りです。長岡市、柏崎市、三条市、魚沼市、十日町市、小千谷市、加茂市、南魚沼市です。◆雪の予想12日18時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越平地２０センチ下越山沿い４０センチ中越平地３０センチ中越山沿い７０センチ上越平地３０センチ上越山沿い７０センチ佐渡