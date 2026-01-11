栃木シティは11日、スウェーデン人のアタッカーFWダヴィド・モーベルグ（31）をIFKノルシェーピン（スウェーデン1部）から完全移籍にて獲得したことを発表した。サンダーランドやACスパルタ・プラハでもプレイ経験のある同選手は2022年から2023年まで浦和レッズでプレイし、背番号10を背負った。スピードに乗ったドリブルや足元の優れたテクニックを持つレフティはJリーグでも印象に残るプレイを見せ、J1では通算29試合で8ゴールを