首位バイエルン・ミュンヘンに9ポイントの勝ち点差をつけられていたボルシア・ドルトムントにとって、9日(現地時間)のフランクフルト戦は絶対に勝たなくてはいけない試合だった。しかし、この日は自慢の堅守が崩壊して3失点。終了間際にカーニー・チュクエメカがゴール前でこぼれ球を押し込んで同点弾を決め、何とか3-3の引き分けに持ち込んだ。不本意な結果に終わったが、それ以上に気になるのはエースストライカーのセール・ギラ