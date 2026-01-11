「日本保守党」の百田尚樹代表が11日に公式X（旧ツイッター）を更新し、討論番組に出演した感想をつづった。百田氏は「NHK『日曜討論』の収録が終わった」と報告。各党党首が出演し、放送時間は1時間45分だったが「このために東京に前乗りして、30分前にスタジオに入り、出番はわずかに4分」と明かしていた。「しかも質問に答えているうちに次の質問。質問は全部で四つ。最後の質問に答えていると、司会者が早く終われと手で