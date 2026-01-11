◆大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が新年最初の結びの一番を制した。西小結・若元春（荒汐）に左で張って右を差すと、下手投げで振り回した。もろ差しになると、落ち着いて前に出て寄り倒した。若元春には先場所６日目に立ち合いで変化を食らって不覚を取り、金星を配給していたが「終わったことは終わったこと。何も考えずにしっかり集中した」と冷静だった。この日は横綱審議委員会による