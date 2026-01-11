俳優で歌手の嶋大輔（61）が、11日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演し、同期の大人気アイドルグループとのエピソードを披露した。81年に俳優として芸能活動を開始。82年にはソロ歌手としてデビューし、2作目の「男の勲章」で大ブレークした。「同期がシブがき隊だったんですよ」。薬丸裕英、本木雅弘、布川智和による大人気アイドルグループも、81年にドラマデビューしていた。シブがき隊