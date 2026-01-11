◆大相撲▽初場所初日（１１日、両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が圧勝で不安を吹き飛ばした。平幕・一山本（放駒）に立ち合いから前傾姿勢で突き前へ出た。たまらず相手が引いたところを押し出し。先場所九州場所は千秋楽を左肩痛で休場しており、場所前の稽古では左の使い方が不十分だったが、「勝ったので良かった」と振り返った。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）は「テーピングしないで立っているので