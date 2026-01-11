1月11日、京都競馬場で行われた第4Rで、レッドファーロに騎乗し1着となった西谷誠騎手（栗東・中内田充正厩舎）が、JRA障害通算200勝を達成した。管理する中内田充正厩舎の所属馬で挙げた節目の勝利となった。レース後、西谷騎手は「リーチがかかってから長かったので皆に早くしろと言われていまして、今日達成できて良かったです。途中で勝つペースが落ちてしまいましたが、200勝できて良かったです」と安堵の表情を見せた。