2023年の日刊スポーツ賞中山金杯（G3）を制したラーグルフ（牡7・美浦・田中勝春厩舎）が、1月11日付で競走馬登録を抹消した。今後は千葉県香取市の北総乗馬クラブで乗馬となる予定。【中山金杯】ラーグルフがゴール前の大接戦を制する中山金杯Vなど重賞戦線で活躍ラーグルフは2019年2月25日生まれ。父モーリス、母アバンドーネという血統で、馬主は村木隆氏。JRA通算成績は24戦5勝、獲得賞金は1億4972万2000円（付加賞含む）