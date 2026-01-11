2024年の小倉記念（G3）を制したリフレーミング（牡8・栗東・藤野健太厩舎）が、1月11日付で競走馬登録を抹消した。今後は種牡馬となる予定だが、繋養先は未定となっている。【小倉記念】リフレーミングが得意の中京で躍動…レコードで重賞初制覇小倉記念Vなど重賞戦線で活躍リフレーミングは2018年3月19日生まれ。父キングヘイロー、母ヒーリングという血統で、馬主は栗山学氏。JRA通算成績は36戦6勝、獲得賞金は1億9148万500