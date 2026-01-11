1月11日、京都競馬場で行われた12R・3歳未勝利（芝1800m）は、武豊騎乗の1番人気、ナリタエスペランサ（牡3・栗東・福永祐一）が快勝した。1馬身差の2着にメイショウテンク（牡3・栗東・荒川義之）、3着にサリエンテ（牝3・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:49.2（良）。2番人気で岩田望来騎乗、タイムレスフレアー（牡3・栗東・橋口慎介）は、5着敗退。【淀短距離S】武豊ヤブサメが矢のような伸びで快勝武豊騎手、本日2