1月11日、京都競馬場で行われた11R・淀短距離ステークス（L・4歳上オープン・芝1200m）は、武豊騎乗の1番人気、ヤブサメ（牡5・栗東・石橋守）が勝利した。クビ差の2着にアンクルクロス（牡5・栗東・高橋亮）、3着にセッション（牡6・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:08.9（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、デュガ（せん7・栗東・森秀行）は、12着敗退。