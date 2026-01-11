1月11日、京都競馬場で行われた10R・新春ステークス（4歳上3勝クラス・芝1600m）は、北村友一騎乗の3番人気、ベラジオボンド（牡5・栗東・上村洋行）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のミッキージュエリー（牝4・栗東・中内田充正）、3着にフライングブレード（牡6・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは1:32.8（良）。2番人気で吉村誠之助騎乗、ミニトランザット（牡4・栗東・杉山佳明）は、7着敗退。【京都5R】1番人