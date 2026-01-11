1月11日、京都競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、岩田望来騎乗の1番人気、ライトオブヌカタ（牡3・栗東・上村洋行）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のスマートジュリアス（牡3・栗東・中村直也）、3着にパータリプトラ（せん3・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:27.0（良）。【新馬/京都2R】バンドワゴン産駒 ハッピーラブソングがデビューV好位から抜け出す岩田望来騎乗の1番人気、ライトオブヌカタ