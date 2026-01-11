1月11日、京都競馬場で行われた2R・3歳新馬戦（牝・ダ1800m）は、高杉吏麒騎乗の9番人気、ハッピーラブソング（牝3・栗東・牧浦充徳）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のペトリコール（牝3・栗東・上村洋行）、3着にメイショウアカリ（牝3・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:55.2（良）。2番人気で鮫島克駿騎乗、ヴェスタールカ（牝3・栗東・高野友和）は、7着敗退。【ポルックスS】7番人気の伏兵カゼノランナーがオ