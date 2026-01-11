ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、テヒョンがボーカリストとして存在感を放ち、屋外パフォーマンスの旅を終えた。去る1月10日、韓国で放送されたENA『チェンジストリート』で、テヒョンは最初のチームの最後のステージを飾った。【写真】テヒョン、“お台場デ−ト風”SHOT彼は、最後の楽曲としてイム・ジェボムの『この夜が過ぎれば』を選曲した。リズミカルな楽曲を洗練された声と安定した歌唱力で披露し、会場を