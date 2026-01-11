太田寛前市長の死去に伴う長野県安曇野市の市長選挙が11日に告示され、新人で前副市長の中山栄樹さんが無投票で初当選を決めました。11日に告示された安曇野市長選挙。無所属の新人で前副市長の中山栄樹さん（73）だけ立候補し、無投票で初当選となりました。♪初当選した中山栄樹さん「市政の安定と事業の継承、これが大事ではないかと。太田さんの思いを、大事な思いを、重い思いを引き継いでいきたいと今は思っております。」中