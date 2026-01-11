2026年1月9日、韓国・東亜日報によると、京畿（キョンギ）道竜仁（ヨンイン）市のある中学校で教室に掲げられたクラスの標語が物議を醸している。今月7日、インターネット上のコミュニティなどで、同校3年生の教室の写真が拡散された。クラスの標語として「チュンファ人民共和国」という文言が掲げられ、「中道を守る平和な共同体」という説明が添えられている。韓国語で「中道」は「チュンド」、「平和」は「ピョンファ」と発音す