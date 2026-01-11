11日午後４時半頃、ＪＲ山陽本線の広島駅と新白島駅間の大須賀踏切で人と列車が接触する事故がありました。 この影響により、山陽線、呉線、可部線の一部列車で運休や遅れが出ています。【18時40分現在】 警察によると、列車と接触したのは男性で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたと言うことです。