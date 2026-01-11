ベネズエラへの軍事攻撃、トランプ大統領にはどのような思惑があったのでしょうか。トランプ政権を取材しているワシントン支局の山崎大輔支局長に聞きます。◇◇◇（山崎大輔支局長）トランプ政権は西半球で支配力を強めるという方針のもと石油利権を獲得し中国やロシアを排除する狙いがありました。あわせて物価高で支持率が低迷するなか秋に行われる中間選挙に向け支持率を回復したいという思惑もあります。去年のイランへの