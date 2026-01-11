MLB・ドジャースの山本由伸投手が11日、自身のSNSを更新。ファンに向けて新年の挨拶を行いました。山本投手は、自身のインスタグラムに写真や動画を投稿。トレーニングウエアを着用し自然の中で体を動かす様子や、釣りを楽しむ様子を公開しました。この投稿の本文には、英語と日本語で「2026!!今年でプロ10年目のシーズンに入ります。写真は地元・備前市の山の上から。皆さまにとって最高の一年になりますように！」とメッセージ。