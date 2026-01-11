「ラグビー・全国大学選手権・決勝、明大２２−１０早大」（１１日、ＭＵＦＧスタジアム）決勝が行われ、明大が早大を破って７大会ぶり１４度目の制覇を果たした。６季ぶり通算１１度目の早明決戦を制して７勝４敗。就任５年目で初の日本一に導いた神鳥裕之監督は、歓喜の胴上げで３度舞った。「（高くて）怖かったです」と笑いを誘いつつ、「でも人生初めてなので気持ちよかった。選手たちに感謝」と感慨深げ。また、主将のＣ