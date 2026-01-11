ＪＲＡは１月１１日、２４年の小倉記念・Ｇ３を勝ったリフレーミング（牡８歳、栗東・藤野健太厩舎、父キングヘイロー）同日付で競走馬登録を抹消したと発表した。なお、今後は種牡馬となる予定だが、けい養先は未定となっている。同馬は２１年２月にデビュー。６戦目で初勝利を挙げると、こつこつと条件戦で堅実な走りを続けた。２４年の福島民報杯で初のオープン勝ちを収め、同年８月の小倉記念で勝利した。父のキングヘイ