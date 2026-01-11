甲子園大会で春夏通算7度優勝のPL学園（大阪）野球部OBによる懇親会が11日、大阪市内のホテルで開かれた。取材に応じた桑田真澄OB会長（現オイシックスCBO）は、高校野球で導入が検討されている7回制について「野球は9回がいいと思います。9回だからこその面白みがある」と反対を表明した。試合時間の短縮について理解を示した上で、「時代は試合時間を短縮する方向になっているので、そこをどういった形でするか」と思案。