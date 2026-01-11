気象台は、午後7時33分に、大雪警報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市などに発表 11日19:33時点佐渡では、暴風雪に警戒してください。中越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□波浪警報12日昼