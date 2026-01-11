冬型の気圧配置の影響で、１１日は全国各地で大雪や暴風に見舞われ、空の便の欠航が相次いだ。日本航空は、午後４時時点で大阪伊丹−但馬など国内線４５便を欠航し、１１８３人に影響した。全日空は、午後６時時点で羽田―鳥取など国内線４３便を欠航し、約２８００人に影響が及んだ。気象庁によると、１２日も広い範囲で大雪・暴風となる見込みで、全日空は、富山−羽田、小松−羽田など４便を欠航する。