落語家の林家木久彦が11日、自身のXを更新。日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）のアシスタント卒業を発表した。木久彦は「私事ですが本日放送の笑点を以てアシスタント卒業となります」と報告。「小さいからあの曲が大好きで黄色いおじさんに惚れて噺家になったいわば原点のひとつ」とし、「この4年間毎回の収録が社会科見学みたいに楽しい時間でした一昨年は師匠の卒業式の司会までやるとは思わなかったな〜」と思い出を