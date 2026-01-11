ドジャース・山本が１１日、自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつを行った。「２０２６！！今年でプロ１０年目のシーズンに入ります。写真は「地元・備前市の山の上から。皆さまにとって最高の一年になりますように！」と記し、山の上からの絶景や釣りを行っている写真も投稿した。ファンからは「おかえりなさい！」といった声や、「故郷でリフレッシュ出来たようで良かったです！」といった声があがっている。５０