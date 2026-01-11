大気の状態が非常に不安定となっている県内。12日にかけて警報級の暴風雪となる可能性があり、佐渡汽船は12日出航のジェットフォイルを全便欠航するとしています。また、12日午後6時までに降る雪の量は多いところで、上・中越の山沿いで70センチ、平地で30センチなどと予想され、大雪となるところがある見込みです。＜まちの人＞「除雪はちょっと懸念しなきゃいけないかなと思います」気象台は大雪による交通障害に注意・警戒を呼