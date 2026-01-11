新潟市中央区で行われた「二十歳のつどい」。成年年齢は4年前から18歳に引き下げられましたが、新潟市では二十歳を祝う式典を開いています。今年度の対象者は7053人。11日は約4000人が出席しました。＜参加者＞「二十歳になったので大人らしい行動で生きていきたい」＜参加者＞「お客さんをみんな笑顔にできるような人の人生を変えられるような美容師になりたい」門出を迎えた若者たちは新たな一歩を踏み出していきます。