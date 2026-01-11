この記事をまとめると ■国産ホイールメーカーのワークが東京オートサロン2026に出展 ■WORK EMOTION CR 至極は軽量化と高剛性を両立し「極」を超える存在として進化 ■分解展示やカスタムカー装着を通じてワークの技術力と対応力を体感できる 妥協しない足もとづくりならワークだ スポーツ、ドレスアップ、オフロードなど多彩なブランドを展開するホイールメーカー、ワークの東京オートサロン2026は胸アツなコンテンツにあふれ