ミディアムやボブは、長さを大きく変えなくても印象が変わりやすい反面、「ずっと同じに見える」「気づけば古くなっていた」と感じやすいスタイル。2026年はこれまでの定番バランスが少しずつ見直され、“なんとなく安心”だった形が重く映るようになることが予想されます。そこで今回は、大人世代が陥りやすい「流行遅れ見えしやすい」ミディアム／ボブを、今っぽく整えるための更新ポイントとともにチェックしてみましょう。重さ