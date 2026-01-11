函館を代表するホテルのひとつ【センチュリーマリーナ函館】に、2025年12月15日から「ReFa」とのコラボレーションルームがオープン。家電製品は試すことができないので、ReFa製品が気になる人にはピッタリの客室です。ドライヤーはもちろんカールアイロンとストレートアイロンをそろえ、大口径のシャワーヘッドとともに、シャンプー、トリートメント、ボディーソープもReFaで統一。ReFaのタオルや枕も試せます。まるでショールーム