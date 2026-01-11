年齢を重ねるにつれ、「体重は大きく変わらないのに、お腹や下半身だけが落ちにくい」と感じることはありませんか？その原因は、脂肪の増加ではなく、体幹や股関節まわりがうまく使えていないことにある場合も。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】。体を支えながら股関節を動かすことで、下半身が“溜め込みにくい状態”へと整っていきます。エーカパーダアドムカシュバーナアー