◇第34回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 決勝 柳ヶ浦（大分）1-0神村学園（鹿児島）(11日、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場)全日本高校女子サッカーの決勝戦が行われ、柳ヶ浦が初優勝を飾りました。前半43分、柳ヶ浦はコーナーキックからFW村上凜果選手が頭で合わせて先制。神村学園からその1点を守り切り、初の栄冠を手にしました。柳ヶ浦のキャプテン・田淵聖那選手が優勝インタビューに登場。思いを聞かれた田淵選