年齢とともに増える白髪。以前は「完全に染めて隠す」が定番でしたが、最新トレンドは「ぼかして活かす」が定番になりつつあります。上手に白髪をぼかすことができると、肌のトーンアップ効果まで期待できるのが魅力。そこで今回は、おしゃれに若見えを叶える【大人の最旬ヘアカラー】を紹介します。🌼白髪だって味方に！2025春「若見え×おしゃれ」を叶える大人の最旬ヘアカラー白髪を“活かす”ヘアカラーのポイントは？