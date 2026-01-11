大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）、横綱審議委員会（横審）による本場所総見が行われた。先場所で左肩を負傷した横綱大の里（２５＝二所ノ関）は幕内一山本（３２＝放駒）を一気に押し出して快勝。左ヒザに不安を抱える横綱豊昇龍（２６＝立浪）も小結若元春（３２＝荒汐）を寄り倒し、貫禄を示した。大島理森委員長（元衆院議長）は「両横綱のケガの状況を心配しながら、どういう相撲になるのかと思って見てい