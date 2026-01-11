２０２４年まで日本ハムでプレーし、現在はブルージェイズでデータ分析やリポート作りなどの運営補佐を務めている加藤豪将氏が１１日、札幌市内で講演会を開き、今季からブルージェイズに移籍する岡本和真内野手を歓迎した。「岡本選手に関してはびっくり。ポスティングは最後の最後の期限まで分からないことなので本当に来てくれてすごい。ブルージェイズにとってラッキー」と、興奮気味に語った。この日は「加藤豪将と考える