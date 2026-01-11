ラグビー全国大学選手権決勝戦（１１日、ＭＵＦＧ国立）は、明大が２２―１０で早大を下し、７季ぶり１４回目の日本一に輝いた。前半８分に先制のＰＧを決められリードを許した明大だったが、同１９分にトライを奪い逆転すると、その後は主導権を渡さずに快勝。本紙評論家の元日本代表フッカーの坂田正彰氏（５３）は、勝因はセットプレーの安定と、ＳＯ伊藤龍之介の状況判断を挙げた。×××××明治はスクラ