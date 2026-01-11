ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より、シンガーソングライター・ふみのが「favorite song」を本日2026年1月11日にリリース。これをもってデビューを迎えた。「NO LABEL ARTISTS」は、ちゃんみながセルフプロデュース型アーティストを所属させるレーベルとして2026年元旦に設立を宣言したレーベル。HANAやちゃんみな自身が所属する「NO LABEL MUSIC」とは別レーベルとなり、B-RAVE×ちゃんみな×Universal Musi