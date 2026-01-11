◇バレーボール全日本高校選手権女子決勝金蘭会（大阪）3―0就実（岡山）（2026年1月11日東京体育館）金蘭会が3―0（25―20、29―27、28―26）で就実を下し、7年ぶり4回目の優勝を飾った。昨夏の全国高校総体（インターハイ）に続く2冠も達成した。選手に胴上げされた池条義則監督（64）は「正直7年も空いていたのかと思う。インターハイで優勝した時は“まだ春高がある”と胴上げを拒否した。インターハイの分も胴