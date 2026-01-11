日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日、放送され阪神の若手左腕・門別が史上4人目の快挙を達成した。門別は右から左に流れる10枚の的を当てる名物競技に挑戦。しなやかなフォームから次々と的を射ぬきラスト10枚目のターゲットに到達。高速で回転する“難敵”に1度は失敗するもタイミングを合わせて腕を振り見事にパーフェクトを達成した。過去に中日・柳、高橋宏、DeNA・石田