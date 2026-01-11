動物病院の先生から『後ろ足の筋肉』を褒めてもらったというポメラニアンさん。お散歩の賜物だと言われたものの…実は、飼い主さんだけが知っている『本当の理由』があって…。 驚きの理由とまさかの光景は記事執筆時点で137万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 動物病院の先生に『後ろ足の筋肉がとてもしっかりしてますね。散歩たくさん連れていってあげてて偉いです。』って言われた